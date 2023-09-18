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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية للمرأة المعيلة والشباب

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية يتبنى المساعدة في إجراء دراسات الجدوى لمشروعات المرأة وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية " أيادي مصر" ،  تماشياً مع أهمية التسويق الالكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونوه وزير التنمية المحلية ، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو، بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيراً إلى أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، للعمل على توفير فرص عمل بقري المبادرة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً، وإحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة ،وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق ، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات ، مشيراً الى أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية آخرى بالنطاق.

وزير التنمية المحلية هشام امنة صندوق التنمية المحلية ايادى مصر

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