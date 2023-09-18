عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: طرح ثالث مناقصة بمشروع مصرف كتشنر في محافظة الدقهلية

مناقصة مشروع مصرف
مناقصة مشروع مصرف كتشنر

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة ، وتحسين  منظومة النظافة و جودة المياه.

وفي هذا السياق تعلن وزارة التنمية المحلية عن طرح المناقصة الثالثة لمشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية الذى يتكون من 6 خلاليا والمطلوب غلق 5 خلايا و إعادة تأهيل الخلية السادسة ، وذلك على منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة ( إغلاق وإعادة تأهيل مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على  منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD ) من خلال الرابط التالى:
https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الالكترونية ، وذلك من 15 سبتمبر 2023 وينتهى التقديم فى 6 نوفمبر 2023 ، ولا يعتد بأي عروض تقدم ورقياً للوزارة  .

وفى هذا السياق أكد اللواء هشام آمنة أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة  مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة ، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، و إعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة ، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى و الاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع وهم الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ، بالإضافة إلى  تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها ، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة ، وتحسين جودة المسطحات المائية ، وتحسين جودة التربة .


 

التنمية المحلية ثالث مناقصة مشروع مصرف كتشنر محافظة الدقهلية وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

موضوعات متعلقة

هشام آمنة: تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية للمرأة المعيلة والشباب

ترشيحاتنا

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

الصلاة بالبنطلون الضيق حرام في هذه الحالة.. تعرف على اختلاف الفقهاء

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ