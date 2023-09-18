تحذير من وصول درجة حرارة لندن إلى 45 مئوية لعدة أيام

حذر عمدة لندن صادق خان من أن العاصمة البريطانية تواجه 45 درجة مئوية "في المستقبل المنظور"، قائلًا إن تقرير المناخ المؤقت يرسم صورة مثيرة للقلق بشأن درجة الحرارة في لندن.

ووفقًا لصحيفة “جارديان” البريطانية، تواجه لندن أزمة مثيرة للقلق بأن تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) لعدة أيام بسبب أزمة المناخ المتفاقمة، حسبما قال صادق خان، لصحيفة الجارديان في قمة المناخ في نيويورك حيث اجتمعت الحكومات لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع الأزمة. مع درجات الحرارة الحارقة.

وأشار خان إلى أن تقريراً مؤقتاً مستقلاً عن مرونة المناخ في لندن وجد أن العاصمة قد تشهد عدة أيام تصل درجة حرارتها إلى 45 درجة مئوية "في المستقبل المنظور"، مما قد يؤدي إلى خلل في الوظائف الأساسية المختلفة للمدينة.

وأضاف: "هذا يعني أن مترو الأنفاق غير مناسب للغرض، وستكون هناك بعض المنازل شديدة الحرارة أثناء النهار، ودور الرعاية والمدارس أيضًا".