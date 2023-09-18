عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أدباء ومفكرون وباحثون ضيوف مجلة ثقافة في عددها الجديد

غلاف المجلة
غلاف المجلة

يناقش العدد السادس الجديد من مجلة "ثقافة" الإلكترونية التي يصدرها المنتدى الأدبي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان عدداً من القضايا والمفاهيم الثقافية الراهنة المتعلقة بالتراث والإرث الحضاري العماني والعربي.

 

ويطرح العدد ضمن ملفاته الرئيسية نقاشات وآراء متباينة لنخبة من الأدباء والمفكرين والباحثين حول التعددية الثقافية، كما يضم العدد الجديد من المجلة – التي تصدر بشكل دوري – ملفاً تفاعلياً واسع التنوع والثراء تحت عنوان "مؤتلف" ويشمل مجموعة من التحقيقات والتقارير والمقالات والدراسات التي تناقش الإسلام المهاجر أمام التعددية الثقافية والفلسفة السياسية، وهي القضية التي يناقشها الدكتور علي بن سليمان الرواحي. فيما يناقش (دومينيك فولطون) من التنوع إلى التعايش الثقافي، ترجمة: عزيز لمتاوي.

   

وحول مفهوم التعددية الثقافية، يطرح مفكرون وباحثون بارزون في الساحة العمانية والعربية خلاصة فكرهم وآرائهم حول هذا المفهوم مما ساهم في إثراء محتوى المجلة بالعديد من المقالات، بدءاً من مقال افتتاحية العدد الذي كتبه سعيد الطارشي رئيس تحرير المجلة، حيث حاول الإجابة على عدة تساؤلات حول التعددية الثقافية.

   

ويضم قسم "تسآل" مجموعة من الحوارات مع المفكرين والكتاب والأدباء من داخل السلطنة وخارجها، من بينها حوار أجراه الكاتب فهد الرحبي مع الدكتور محمد ذاكر السقاف حول التثاقف العماني القمري. 

   

ويطرح قسم "فسيفساء" في ذات العدد مجموعة من الدراسات في مجالات وقضايا متنوعة أبرزها: التاريخ العماني والتحولات المعرفية للأستاذ خميس بن راشد العدوي، وفي جدلية الثقافة والمجتمع (الثقافة كظاهرة اجتماعية) للكاتب حسام الدين الفيا، والأرض والولد من القيم الأساسية للقروي (البحراني) للكاتبة أمينة الفردان.

   

فيما يخصص قسم "قراطيس" قراءات للكتب منها: عملاق الذكاء الاصطناعي بين أروقة الكتب الأفضل ترجمة وتقديم: حنان علي.

 مشروع "ثقافة" سيضيف خلال أعداده المقبلة، بحوثاً إجرائية تناقش مشاكل واقعية مرتبطة بعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لتقدم المجلة من خلال هذه البحوث رؤية ثقافية وتحليلية ونقدية لواقع هذه المشاكل وحلولها، كما سيضيف المشروع أيضاً "كتاب ثقافة" الذي سيُخصص لأحد مفردات الثقافة العمانية وينشر موضوعات تتعلق بثقافات العالم.

 المجلة الإلكترونية "ثقافة" المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب من أهم المنصات الثقافية الإقليمية والعربية التي تثري المحتوى الرقمي العماني والعربي، وتسهم في الحراك الثقافي من خلال مواضيعها الشاملة والمتجددة التي تقدمها للقراء والمثقفين، وهو الدور الذي توليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب أولوية خاصة منذ إصدار العدد الأول من المجلة في 24 أغسطس عام 2021م الذي تضمن تنوعاً وفيراً في محتواه ما بين مقالات وشعر فصيح وترجمات وقصص وشعر شعبي وأدب الطفل وإصدارات الوزارة.

   ويرسّخ مشروع "ثقافة" العديد من قيم وأهداف رؤية عمان 2040م واستراتيجية الثقافة العمانية 2021 – 2040م، من خلال موضوعاتها التي تشمل كل مفردات الحياة الإنسانية، وتغرس قيم المواطنة والهوية العمانية وتشجع الشباب على الاجتهاد الثقافي والإبداع والابتكار في كافة نواحي الحياة.

كما تسلط المجلة الضوء على المشكلات التي تدخل في اختصاصات الوزارة، وتطرح المناقشات والتصورات والحلول المناسبة لها ترسيخاً لمفهوم أن الثقافة أساس التنمية البشرية المستدامة، وإبرازاً لاجتهادات الثقافة العمانية وإبداعاتها للوصول بها للقراء في كل أنحاء العالم.

 وتسعى المجلة إلى تعريف القارئ العماني بإبداعات ثقافات العالم، وتوفير البيانات والمعلومات والتجارب المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والتعرف على التجارب الثقافية والحضارية للدول الأخرى لخلق تواصل فعال وبنّاء بين الوسط الثقافي العماني والعربي والمؤسسة الثقافية العمانية والأوساط الثقافية العالمية.

مجلة ثقافة المنتدى الأدبي بوزارة الثقافة والرياضة سلطنة عمان القضايا والمفاهيم الثقافية التراث والإرث الحضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

الهجرة : تخفيضات تذاكر الطيران 216 يومًا للمصريين بالخارج في 4 دول

الشرطة الإسبانية تعتقل 3 لاعبين من ريال مدريد لهذا السبب.. فيديوجراف

رئيس حزب المصريين يعلن دعم أعضائه بالإجماع لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. المؤبد لـ تامر المسعودي في قضية التخابر مع ليبيا

قواعد واشتراطات البناء | تكليف عاجل من رئيس الوزراء

الوزراء: 171 إجراءً مُنفذا ومستقبليا لدعم القطاع الخاص وتمكينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ