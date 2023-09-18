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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة القرية الخضراء.. محافظ الدقهلية ومنسقي حياة كريمة بالتخطيط يتفقدون المشروعات

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلا من أحمد الشيمي وأحمد رضا وأحمد الشريف منسقي مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذلك بحضور المهندسة ريهام أحمد منسق"مبادرة حياة كريمة" بديوان محافظة الدقهلية ، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تنفيذ فعاليات مُبادرة «القرية الخضراء» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين محافظات الجمهورية وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة.

ورحب "مختار" بتنفيذ "مبادرة القرية الخضراء" بقرى مشروعات حياة كريمة في الدقهلية تحقيقا للاستدامة البيئية، مشيدا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئيسية "المشروعات الخضراء الذكية والتي تشارك الدقهلية فيها بفعالية كبيرة من خلال 159 مشروع للعديد من المشاركين ويتم التقييم علي المشروعات المؤهلة،

 وأضاف" مختار" ، أن الدقهلية ترحب بتنفيذ مبادرة "القرية الخضراء" بقري مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية ، مشيرا إلى أنه بدأت بالفعل اعمال المعاينة الميدانية على الطبيعة بقرية الحصص بمركز شربين لتكون إحدى القرى التي يتم منحها شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياة ووجه "مختار" لضرورة تذليل العقبات والاستجابة الفورية للتصدي لاية مشكلات طارئة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الدقهلية.

وأوضح ممثلي وزارة التخطيط منسقي حياة كريمة بالوزارة،  أنه تم التعاون في هذا الشأن فيما يخص قري حياة كريمة علي مستوي الجمهورية، وذلك من خلال تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية من قري حياة كريمة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "ممثلي وزارة التخطيط" مسئولي حياة كريمة، أنه سيتم تأهيل قري حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقا لمعايير الجمعية المصرية للابنية الخضراء للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء.

وأضاف أن قرية "فارس بمحافظة أسوان "كانت أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة ونتطلع الي وجود نماذج مماثلة من المجتمعات القائمة" قري حياة كريمة"بمحافظة الدقهلية تتأهل للحصول علي "شهادة الترشيد" في اطار مبادرة الوزارة "القرية الخضراء". 

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التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان حافظة الدقهلية حافظات الجمهورية محافظة الدقهلية

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