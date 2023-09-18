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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي يؤكد وصول اثنين من الإيرانيين الخمسة المعتقلين إلى الدوحة

صدى البلد

أكد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، وصول اثنين من الإيرانيين الخمسة الذين كانوا معتقلين في الولايات المتحدة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن "الأمريكيين الخمسة المفرج عنهم برفقة اثنين من أفراد أسرهم وسفير قطر لدى إيران".

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والإيرانيون الخمسة الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم هم مهرداد معين أنصاري وقمبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور كفراني وأمين حسن زاده وكاوه أفراسيابى، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

وقال مسؤولان إيرانيان إن أفراسيابى سيبقى في الولايات المتحدة.

وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن رعاياها المحتجزين في الولايات المتحدة.

وقال مصدر قضائي إيراني لوكالة "رويترز"، إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينًا إيرانيًّا تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل رئيس بسبب "خرق العقوبات الأمريكية على إيران".
 

الدوحة قطر ايران أمريكا العاصمة القطرية

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