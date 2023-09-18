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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تدعم وتعلم المزارعين عبر كلية محافظة بيشة

جامعة بيشة
جامعة بيشة

أطلقت جامعة بيشة السعودية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة , مبادرة للتنمية الزراعية , بهدف تفعيل دور ها في مجال خدمة فئات وشرائح المجتمع المختلفة , منها المزارعون والعاملون في مجال الزراعة والأغذية ونقاط البيع للمنتجات الزراعية .


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، تهدف المبادرة إلى تثقيف أفراد المجتمع في مجال الزراعة والبيئة والغذاء عبر تشكيل فرق من الكليات لإعداد وتنفيذ برامج متنوعة تخدم المجال الزراعي والغذائي بالمنطقة وللمهتمين في هذا المجال والعاملين فيه بشكل علمي وتطبيقي لتحسين المنتجات الزراعية والعمل على تسويقها وإدارتها بأفضل نموذج عمل .


كما تسعى من خلالها الجامعة إلى الوقوف على الاحتياجات الحقيقية التوعوية والإرشادية للمزارعين، وتطوير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للمزارعين وللعاملين والمستثمرين في المجال الزراعي والبيئي، إضافة إلى تطوير وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية في مجال الأمن الغذائي والحد من الهدر الغذائي، والمساهمة في تحسين المنتجات الزراعية بطرق علمية وتقنية حديثة للفئات المستهدفة من المزارعين والمستثمرين بالمجال الزراعي بمحافظة بيشة، والعاملين بنقاط البيع للمنتجات الزراعية والأغذية، والمهتمين من أفراد المجتمع بالمجال البيئي والزراعي .


وستعمل المبادرة على إبراز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تسخير الخبرات والإمكانيات المتاحة فيها لأفراد وفئات المجتمع المختلفة ومنها المزارعين والمستثمرين والعاملين في المجال الزراعي، ودعم كون بيشة واحدة من السلال الغذائية في المملكة، مع نمو متواصل لعدد المشاريع الزراعية والأشجار والمنتجات الزراعية بالمحافظة واهتمام الكثير من أبناءها بالمجال الزراعي بجميع أنواعه، مع إتاحة جزء من الخدمات التدريبية والصحية والتثقيفية التي تقدمها الجامعة لهذه الفئة من فئات المجتمع، ودراسة إمكانية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في مجالات عملهم السابقة في الأنشطة التي تنفذها الجامعة.


وتخطط جامعة بيشة إلى تنفيذ 11 ورشة ودورة وبرنامج تتنوع بين المجالات الزراعية والإدارية والتسويقية والبيئية والتخطيط الزراعي وإدارة المشاريع والوحدات الزراعية مع تهيئة 33 مجالا تعليميا وتدريبيا وتوعويا ينتظر أن تخرج بها مبادرة جامعة بيشة الزراعية .

جامعة بيشة السعودية مكتب وزارة البيئة مبادرة للتنمية الزراعية

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