عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. طريقة سهلة لعمل أم علي على أصولها

طريقة عمل أم على
طريقة عمل أم على

تعتبر طريقة عمل أم علي هو نوع هو حلى سريع ولذيذة، وهي من الحلويات الشرقية الشهية، والمغذية لأحتوائها على مكونات مفيدة ومغذية سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان  

من المطبخ السوري.. طريقة عمل حلوى المعجوقة

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أم علي، وهي من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساهة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل أم علي

 

طريقة عمل أم علي

 

مقادير طريقة عمل أم علي :

5 ورق عجينة الميلفاي

¼ كوب لوز

¼ كوب بندق

5 كوب حليب

1 كوب سكر

½ كوب زبيب

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة قشطة

 

طريقة عمل أم علي :

نحمّي الفرن ثم نتركه على درجة حرارة متوسطة.

_ نضع في طاجن كبير ورقات عجينة الميلفاي وندخلها الفرن حتى تتحول للون الذهبي.

_ نضع في وعاء آخر: اللوز والبندق وندخل الوعاء إلى الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتحمّص المكسرات ثم نقشّرها ونتركهم قليلًا على جنب.

_نضع الحليب في مقلاة تيفال على النار ويضاف إليه السكر، ثم نقلّب حتى تمام الذوبان.

_تضاف على عجينة الميلفاي كل من: اللوز والبندق المحمّص والزبيب وخليط الحليب والسكر.

_ ندخل الطاجن إلى الفرن ونتركه ربع ساعة حتى تنفش العجينة وتتشرّب الحليب.

_ نخرج الطاجن ويضاف إليه الزبدة والقشطة ونرجعه الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة جديدة ويمكنك تشغيل الشواية فى آخر دقيقتين حتى تحصل على اللون الذهبى لوجة أم على .

أم على عمل أم علي طريقة عمل أم على المطبخ العربي وصفات المطبخ العربي الحلويات الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

موضوعات متعلقة

وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان  

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل دجاج كوك في الفرن

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

نشرة المرأة والصحة: لو عندك التهابات الأذن الوسطى تجنب حمامات السباحة.. فيل يهرب من السيرك ويتجول في الشوارع

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

ترشيحاتنا

عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق .. تعرف على السبب

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

امرأة غزة الحديدية.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف حكايات عن عملها البطولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ