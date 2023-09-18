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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل الأسرى.. واشنطن: الاتفاق الجديد لا يمثل تغييرا في سياستنا تجاه طهران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

قال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأثنين، إن الولايات المتحدة ستتنفس الصعداء حين يعود الأمريكيون المحتجزون بـ إيران إلى البلاد.

وأضاف جون كيربي أن الاتفاق الجديد مع إيران لا يمثل أي تغيير  في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، ولا يزال التعامل مع سلوك طهران المزعزع للاستقرار كما هو.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن واشنطن تستطيع وقف تحويل الأموال الإيرانية إذا استخدمتها طهران لغايات غير إنسانية وغير المتفق عليها.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ووفقا لأكسيوس، قال المسؤول الأمريكي إنه بعد الهبوط في قطر، سيسافر الأمريكيون الـ 7 من الدوحة إلى واشنطن العاصمة للقاء عائلاتهم.

وبموجب الاتفاق، سيكون لـ إيران أيضًا إمكانية الوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة في حساب مقيد في كوريا الجنوبية.

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