حكاية متحف.. ورشة فنية علمية بمركز راتب صديق الثقافي

أقام مركز راتب صديق الثقافي، يوم السبت 16 سبتمبر ورشة فنية علمية تحت عنوان ( حكــاية متــحف ) تحت رعاية ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وذلك بحضور ومشاركة عدد من طلاب الورش الصيفية أشرف عليها الدكتور صلاح المليجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.



وأشار أحمد فكري المشرف العام على المركز إلى أن الورشة تضمنت محاضرة للمهندس المعماري جمال عامر المشرف على بناء متحف راتب صديق ومركزه الثقافي وتحدث فيها عن عمارة الفنان حسن فتحي وأشار إلى أن معمار «حسن فتحي» تميز بالأصالة والمصرية، فقد كان يحلم دوما بتصميم بيت مصري يحفظ للعائلة الشرقية خصوصيتها ويعبر عن الشخصية المصرية بتقاليدها فقد ربط العمارة بالتقاليد والموروثات وشخصية المجتمع.



ومن جانبه ألقى الدكتور صلاح المليجي الضوء على مراحل تطوير وإفتتاح مركز راتب صديق الثقافي في عام 2013 وعن دور المراكز الثقافية في تنمية الوعي القومي وخدمة المجتمع. فمركز راتب صديق يعد نموذجا واضحا لدعم وزارة الثقافة لأهالي الجيزة التي حظيت بتبرع الفنان بمنزله عام 1994، مؤكدا على أن المتحف أصبح مزارا يخدم أهالي منطقة المنيب من الشباب وطلاب المدارس لتنمية مهارتهم وقدراتهم وهوياتهم، وحث الطلاب المشاركين في الورشة من أهالي المنطقة على الاستفادة من البرامج الثقافية والفنية التي يقيمها المركز، ومعربًا عن مدى سعادته بأعداد المشاركين في برنامج الورش الصيفية هذا العام، وتوجه بالشكر للدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية لدعمة وأهتمامه بالبرامج الثقافية الصيفية التي يقيمها قطاع الفنون التشكيلية في جميع المتاحف والمراكز الثقافية التابعة له.



وتضمنت الورشة زيارة لمعرض نتاج الورش الصيفية بالإضافة إلى ثلاث جلسات فنية لرسم عمارة حسن فتحي شارك فيها الطلاب كلا من الفنانة إنجي محمود والفنانة مي جمال الدين والفنانة مي حلمي والفنانة هويدا بكير. كما كانت هناك زيارة لأستوديو الحفر والجرافيك بالمركز لشرح آليات وتقنيات فنون الحفر للطلاب المشاركين على أن يتم التنسيق لإقامة مجموعة من ورش الجرافيك خلال الفترة المقبلة.