لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

كشفت الدكتورة هدي بركة مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية، مؤكدة:" مبادرة مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل بدون أي رسوم.

وتابعت بركة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المحافظات المصرية جميعها لديه طلب علي هذه المبادرة، لافتة إلي أن هذه المبادرة تنمي مهارات الطلاب التكنولوجية.

وأضافت:" ليس هناك أية شروط للمبادرة وهي مبادرة تستهدف توفير وظائف جديدة في أسواق العمل، معقبة:" كل اللي محتاجينه أن الطالب يكون مجتهد وملتزم ومتفوق".

وأكملت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية،:"المبادرة لطلاب الإعدادية والثانوية ونقبل جميع المدارس".