نقابات عمال مصر: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع المواطنين

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" الذي يعرض على قناة صدى البلد، إلى أن حوادث الطرق انخفضت نتيجة للمشروعات الكبيرة في مجال تطوير الطرق والكباري.

وأوضح أن في بعض الدول الأوروبية كانت المحال التجارية خالية من السلع في بعض الأوقات، وأشار إلى أنه يجب تقديم تضحيات لتحقيق التنمية.

وأكد أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لشؤون العمال في مصر ويعمل على تحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على قوتها العاملة في تحقيق التقدم والازدهار.