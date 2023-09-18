مفيش منافسة.. الفريق أسامة ربيع: لا توجد طرق بديلة لقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الممر الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه في قمة العشرين تكلفته كبيرة جدا ويعتبر طريقا معقدا.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لا وجه للمقارنة والمنافسة بين قناة السويس وأي طريق بديل آخر ".

وأضاف :" هناك طرق ملاحية بينية في العالم ولا تعتبر بديلة لقناة السويس ولن تؤثر على القناة بشكل كبير ".

وتابع ربيع :" لدينا العديد من الحزم التسويقية ويتم تقديم خدمات كثيرة في المجرى الملاحي بما يجذب السفن للمرور بالقناة ".

وأكمل أسامة ربيع" لم يولد طريق بديل يؤثر على قناة السويس حتى الآن ".