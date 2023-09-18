رئيس هيئة قناة السويس: نفذنا توسيعات لاستيعاب عدد أكبر من السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم تطوير القطاع الجنوبي من القناة من أجل زيادة حركة الملاحة بها، مشيرا إلى انه سيتم الإنتهاء منه أخر هذا العام، حيث أنه يعد مشروعا عملاقا تم البدء به منذ عامين.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كان المقصود بهذا المشروع تحسين حركة الملاحة، موضحا: “عندما كنا نطلب مثلا أربع قاطرات من الرئيس السيسي كان يقول لا خليهم عشرة، وصدقنا مع الرئيس السيسي على 28 قاطرة فى وقت واحد نعمل عليهم، و12 قاطرة منهم دخلوا الخدمة”.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: “نفذنا توسيعات بقناة السويس لاستيعاب عدد أكبر من السفن”.