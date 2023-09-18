عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر.. هذا الفعل يبطلها

حكم الصلاة على الكرسي
حكم الصلاة على الكرسي

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر في الفرض أو السنة.

هل يجوز الصلاة على الكرسي بسبب التعب؟ .. الإفتاء توضح

حكم الشك بعدد ركعات الصلاة.. آراء الفقهاء في المسألة

حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو خاص لصدى البلد، للإجابة عن سؤال: حكم الصلاة على الكرسي، إن الصلاة على الكرسي بدون عذر ليست مباحة لأي شخص وليست في كل الصلوات، مفرقا بين الصلاة على الكرسي في الفرض أو السنة.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمسلم الصلاة على الكرسي بدون عذر في الصلوات الخمسة المفروضة، يعني أن الشخص السليم عليه أن يصلي قائما في الصلوات المفروضة، أما في حالة المرض فيجوز له الصلاة على الكرسي سواء فرضا أو سنة.

حكم الصلاة جالساً مع القدرة على الوقوف

وأكد أبو اليزيد سلامة، أن الشخص السليم القادر على القيام لا يجوز له صلاة الفرض وهو قائم، ولو صلاها بدون قيام تكون باطلة.

وذكر أنه لو كان القيام يتعبه ويسبب له مضاعفات شديدة، فنقول له، ابدأ صلاتك بالقيام ثم انزل لتكملة الصلاة جالسا.

وأفتى الشيخ أبو اليزيد سلامة، أنه يجوز للمسلم الصلاة جالسا في صلاة السنة، سواء كان مريضا أو سليما، بعذر أو بدون.

وأوضح، أن صلاة النفل تختلف عن صلاة الفرض في الصلاة جالسا، فهي التي يجوز فيها الصلاة جالسا بدون عذر، منوها أنه بالنسبة للثواب، فيحصل عليه المسلم كاملا لو كان بعذر، ولو كان بغير عذر فلن يحصل إلا على نصف الأجر.

ضوابط الصلاة على الكرسي

يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق"ن ولم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.

من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.

 

حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر حكم الصلاة جالسا مع القدرة على الوقوف الصلاة على الكرسي الصلوات الخمسة المفروضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

خريف جاي بمفاجآت.. توقعات بحدوث سيول في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ