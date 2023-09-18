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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرارات السعودية وروسيا خفض الإنتاج

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث قيمت الأسواق المخاوف بشأن الطلب مقابل توقعات عجز العرض الناجم عن تخفيضات الإنتاج السعودية وروسيا الممتدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا إلى 94.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار إلى 92.01 دولار.

وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم، ودافع عن تخفيضات أوبك + لإمدادات سوق النفط.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة مع تركيز المستثمرين على تخفيضات الإمدادات التي تنفذها السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

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وارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط لثلاثة أسابيع متتالية ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر ويتجهان نحو تحقيق أكبر زيادات فصلية لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022.

اسعار النفط السعودية روسيا خام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

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