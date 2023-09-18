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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسهم بورصات الخليج بسبب أسعار النفط

صدى البلد

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، على أثر مكاسب أسعار النفط بدعم من التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني بدأ يجتاز أخيرًا مرحلة صعبة.

وأدت الأنباء عن زيادة الصين دعمها للتعافي الاقتصادي وبيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي القوية لشهر أغسطس إلى زيادة علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر القطري 0.3% مع ارتفاع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 5% وزيادة سهم الملاحة القطرية 1%.

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وزاد المؤشر السعودي 0.3 % مع ارتفاع سهم "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" 1.3% وصعود سهم مجموعة "صافولا" 3.2 %.

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعومًا بمكاسب قطاع الصناعة والسلع الكمالية. وزاد سهم مجموعة "تيكوم" 3.2% وصعد سهم "العربية للطيران" 1.1%.

وزادت أسعار النفط 0.8% مدعومة بتوقعات زيادة شح المعروض في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة الـ0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+ ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

 

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