عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب موجات الحر وحرائق الغابات .. أمريكا تقاضي أكبر شركات النفط والغاز بالعالم

امريكا
امريكا

رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد بعض أكبر شركات النفط والغاز في العالم، مدعية أنها خدعت الجمهور بشأن مخاطر الوقود الأحفوري الذي يلوم الآن على العواصف المرتبطة بتغير المناخ وحرائق الغابات التي تسببت في أضرار بمليارات الدولارات، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

وتسعى الدعوى المدنية المرفوعة في المحكمة العليا للولاية في سان فرانسيسكو أيضا إلى إنشاء صندوق تموله الشركات لدفع تكاليف جهود التعافي في أعقاب العواصف والحرائق المدمرة.

وقال الحاكم الديمقراط لولاية كاليفورنيا،ي جافين نيوسوم، في بيان، إن “الشركات المذكورة في الدعوى - إكسون موبيل وشل وشيفرون وكونوكو فيليبس وبي بي - يجب أن تحاسب”.

وأضاف نيوسوم: “لأكثر من 50 عاما، كانت شركات النفط الكبرى تكذب علينا - تتستر على حقيقة أنها تعرف منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا… لا ينبغي أن يضطر دافعو الضرائب في كاليفورنيا إلى دفع فاتورة مليارات الدولارات من الأضرار - حرائق الغابات التي تمحو مجتمعات بأكملها، والدخان السام، وموجات الحرارة المميتة، والجفاف الذي حطم الأرقام القياسية في آبارنا”.

وقال معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية وردت أسماؤها أيضا في الدعوى، إن سياسة المناخ يجب أن تناقش في الكونجرس وليس في قاعة المحكمة.

وأضاف نائب رئيس المعهد ريان مايرز في بيان: “هذه الحملة المستمرة والمنسقة لشن دعاوى قضائية مسيسة لا أساس لها ضد صناعة أمريكية مؤسسية وعمالها ليست أكثر من إلهاء عن المحادثات الوطنية المهمة وإهدار هائل لموارد دافعي الضرائب في كاليفورنيا”.

ماذا يحدث في أمريكا.. إضراب عمال السيارات يدخل يومه الثالث

لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا بهذه الأساليب

وتردد صدى ذلك في بيان صادر عن شركة شل، التي قالت إن قاعة المحكمة ليست المكان المناسب لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت شركة “شل”: “تتطلب معالجة تغير المناخ نهجا تعاونيا على مستوى المجتمع. نحن نتفق على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن بشأن تغير المناخ، ونحن نؤيد تماما حاجة المجتمع للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون”.

وينضم الإجراء القانوني في كاليفورنيا إلى دعاوى قضائية مماثلة رفعتها ولايات وبلديات في السنوات الأخيرة.

كاليفورنيا النفط الغاز تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

موضوعات متعلقة

المستشفى الميداني ورجال الإنقاذ .. ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع الشعب الليبي

ليبيا: انهيار المباني بدرنة تسبب بتلوث المياه.. ولن نتجاوز حجم الكارثة بوقت قصير

اعتراف أمريكي مقلق بشأن اندلاع حرب شاملة ضد روسيا

خطأ فادح.. إجراء غير مسبوق من البيت الأبيض لإنقاذ بايدن

تعليق مفاجئ من شولتس علي وصف الاقتصاد الألماني بـ“رجل أوروبا المريض”

الوضع مأساوي.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب التعبئة العامة للجيش

من جديد.. زيلينسكي يوجه تهديدا خطيرا لدول الاتحاد الأوروبي

يخفون الحقيقة.. جنرال أمريكي يفضح أكاذيب الغرب بشأن أوكرانيا

ترشيحاتنا

المولد النبوي الشريف .. كيف احتفل النبي بيوم مولده؟

فيوتشر يسقط أمام سينجيدا بهدف نظيف في الكونفدرالية

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مفاجأة في شقة المغتربات.. اعترافات عنتيل المقطم: صورت 30 بنت بكاميرات سرية

تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ