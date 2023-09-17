بسبب موجات الحر وحرائق الغابات .. أمريكا تقاضي أكبر شركات النفط والغاز بالعالم

رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد بعض أكبر شركات النفط والغاز في العالم، مدعية أنها خدعت الجمهور بشأن مخاطر الوقود الأحفوري الذي يلوم الآن على العواصف المرتبطة بتغير المناخ وحرائق الغابات التي تسببت في أضرار بمليارات الدولارات، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

وتسعى الدعوى المدنية المرفوعة في المحكمة العليا للولاية في سان فرانسيسكو أيضا إلى إنشاء صندوق تموله الشركات لدفع تكاليف جهود التعافي في أعقاب العواصف والحرائق المدمرة.

وقال الحاكم الديمقراط لولاية كاليفورنيا،ي جافين نيوسوم، في بيان، إن “الشركات المذكورة في الدعوى - إكسون موبيل وشل وشيفرون وكونوكو فيليبس وبي بي - يجب أن تحاسب”.

وأضاف نيوسوم: “لأكثر من 50 عاما، كانت شركات النفط الكبرى تكذب علينا - تتستر على حقيقة أنها تعرف منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا… لا ينبغي أن يضطر دافعو الضرائب في كاليفورنيا إلى دفع فاتورة مليارات الدولارات من الأضرار - حرائق الغابات التي تمحو مجتمعات بأكملها، والدخان السام، وموجات الحرارة المميتة، والجفاف الذي حطم الأرقام القياسية في آبارنا”.

وقال معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية وردت أسماؤها أيضا في الدعوى، إن سياسة المناخ يجب أن تناقش في الكونجرس وليس في قاعة المحكمة.

وأضاف نائب رئيس المعهد ريان مايرز في بيان: “هذه الحملة المستمرة والمنسقة لشن دعاوى قضائية مسيسة لا أساس لها ضد صناعة أمريكية مؤسسية وعمالها ليست أكثر من إلهاء عن المحادثات الوطنية المهمة وإهدار هائل لموارد دافعي الضرائب في كاليفورنيا”.

وتردد صدى ذلك في بيان صادر عن شركة شل، التي قالت إن قاعة المحكمة ليست المكان المناسب لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت شركة “شل”: “تتطلب معالجة تغير المناخ نهجا تعاونيا على مستوى المجتمع. نحن نتفق على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن بشأن تغير المناخ، ونحن نؤيد تماما حاجة المجتمع للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون”.

وينضم الإجراء القانوني في كاليفورنيا إلى دعاوى قضائية مماثلة رفعتها ولايات وبلديات في السنوات الأخيرة.