ماذا يحدث في أمريكا.. إضراب عمال السيارات يدخل يومه الثالث

دخل إضراب عمال السيارات في أمريكا ضد شركات صناعة السيارات في ديترويت يومه الثالث اليوم الأحد دون أي حل فوري في الأفق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



قالت النقابة يوم السبت إن المفاوضين عن اتحاد عمال السيارات وشركة فورد أجروا “مناقشات مثمرة إلى حد معقول” بشأن عقد جديد، في حين قالت شركة ستيلانتيس، الشركة الأم لشركة كرايسلر، إنها عززت عرض العقد الخاص بها.

لا يزال حوالي 12.700 عامل في نقابة عمال السيارات مضربين كجزء من عمل منسق يستهدف ثلاثة مصانع تجميع أمريكية.

استأنف مفاوضو النقابات وممثلو جنرال موتورز وفورد وستيلانتس المحادثات يوم السبت، بعد يوم من بدء الاضراب والذي يعد من أكثر إجراءات العمل الصناعية الأمريكية طموحًا منذ عقود.



وقالت ستيلانتيس إن محادثات المساومة الرئيسية ستستأنف يوم الاثنين، بينما من المقرر إجراء بعض مفاوضات اللجان الفرعية يوم الأحد في شركة جنرال موتورز.

ويقترح العمال زيادات في الأجور بنسبة 20 في المائة على مدى فترة عقد مدتها أربع سنوات ونصف، بما في ذلك زيادة فورية بنسبة 10 في المائة.



تمثل المقترحات حوالي نصف زيادة الأجور بنسبة 40 بالمائة التي يطالب بها اتحاد العمل حتى عام 2027، بما في ذلك زيادة فورية بنسبة 20 بالمائة.