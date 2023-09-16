النفط يغلق مرتفعًا ويحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ‏

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر وسجلت ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي مع شح الإمدادات بقيادة ‏تخفيضات الإنتاج السعودية إلى جانب التفاؤل بشأن الطلب الصيني على زيادة ‏النفط الخام.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، ليغلق على 93.93 دولار ‏للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 ‏سنتا، أو 0.7%، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. تم تداول كلا العقدين عند ‏أعلى مستوياتهما خلال 10 أشهر يوم الثلاثاء للجلسة الخامسة على التوالي، وربحا ‏حوالي 4٪ على أساس أسبوعي.‏



وتسير أسعار النفط أيضًا على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر زيادة فصلية لها منذ ‏اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022.‏



وقالت فيونا سينكوتا، المحللة في سيتي إندكس، إن المخاوف بشأن الإمدادات لا ‏تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد ‏تخفيضات الإمدادات مجتمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.‏‎



وأضاف سينكوتا أن بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة التي جاءت أفضل ‏من المتوقع في الصين عززت أسعار النفط هذا الأسبوع، حيث تعتبر الظروف ‏الاقتصادية في البلاد حاسمة للطلب على النفط لبقية العام.‏



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معالجة مصافي النفط الصينية ارتفعت بنحو 20٪ ‏عن العام السابق حيث حافظت المعالجات على معدلات تشغيل مرتفعة للاستفادة من ‏الطلب العالمي المرتفع على المنتجات النفطية.‏



وقال بيتر ماكنالي، المحلل في شركة ثيرد بريدج، إن التوقعات بتراجع إنتاج النفط ‏الأمريكي عززت الأسعار أيضًا في الأسابيع الأخيرة.‏



وأشار ماكنالي إلى أن "نمو العرض من الولايات المتحدة يبدو محدودًا حيث قام ‏المنتجون هناك بتخفيض نشاط الحفر بنسبة 20٪ تقريبًا عن ذروة العام الماضي".‏