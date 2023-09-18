أثلجت صدور الفلاحين .. أبو صدام يكشف أهمية قرارات الرئيس السيسي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه وفر العدالة الإجتماعية للفلاحين والطبقات الفقيرة.

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، شرفت بأن أكون متواجد في بني سويف، خلال افتتاح الرئيس مشروعات حياة كريمة، وكان هناك انبهار من المواطنين بما قام به الرئيس السيسي، والرئيس بشفافيته المعهودة كان له حديث من القلب.

وتابع نقيب الفلاحين، أن القرارات التي اصدرها الرئيس السيسي قوبلت بفرحة وسعادة غامرة وأثلجت صدور الفلاحين بصفة خاصة، وهي الإهتمام بالمتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، وأيضا قرار إعفاء المزارعين، وإسقاط الغرامات عليهم، يستفيد منها أكثر من 80 ألف مزارع.

أشار حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن لا يوجد احد قادر على استكمال ما تحقق من انجازات إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هذه المرحلة تتطلب وجود الرئيس السيسي على رأس الحكم".