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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد القرارات الرئاسية.. نقيب الفلاحين: المرحلة المقبلة تتطلب وجود السيسي في الحكم.. فيديو

حسين أبو صدام
حسين أبو صدام

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي قدمت دعمًا ماديًا ومعنويًا لكل المصريين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إصرار على الوقوف بجانب الفلاحين والبسطاء رغم الأزمة الاقتصادية. 

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وتابع "أبو صدام"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن  حب الرئيس السيسي يزداد كل يومًا لدى البسطاء ، معقبًا: "الرئيس السيسي أثبت بالفعل أنه رجل أفعال وليس أقوال، فجميع طلبات الفلاحين بدأت تتحقق على أرض الواقع ".


وأضاف أنه  :" كنت مذهولاً اليوم من حزمة القرارات الرئاسية الجريئة في هذا الوقت الصعب،  هدية الرئيس السيسي للفلاحين كانت في توجيه البنك الزراعي بإعداد مبادرة لتخفيف الاعباء عن الفلاحين المتعثرين،  وقام بإعفاء المتعثرين من دفع غرامات وفوائد أقساط الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية، وهذا يفيد 70 ألف فلاح في مصر".
 

ولفت إلى أنه  فخور بالرئيس السيسي ويطالبه  بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، قائلاً:" لا يوجد احد قادر على استكمال ما تحقق من انجازات إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هذه المرحلة تتطلب وجود الرئيس السيسي على رأس الحكم".

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