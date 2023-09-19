موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.

وتتضمن "جائزة التميز الحكومي العربي " (١٥ جائزة) تشمل جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.

وكان قد استقبلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر ، وفداً رفيع المستوى من جامعة الزاوية بليبيا ، في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الجامعتين.

ضم الوفد إسماعيل الهادى احميده الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا ، الأستاذ الدكتور إسماعيل العكش عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عيسى مندوب مكتب التعاون الدولي بجامعة الزاوية.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب الأستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ، والأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة .