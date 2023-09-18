الفنان طه دسوقي يكشف علاقة فيلم ملاكي إسكندرية بدخوله كلية الحقوق

أكد الفنان طه دسوقي، أنه أعجبت بدور الفنان أحمد عز في فيلم “ملاكي إسكندرية”، مما خلق لدي شغف لدخول كلية الحقوق، وممارسة مهنة المحاماة، ولكن مع دخولي كلية الحقوق، واجهت صعوبات في فهم القوانين.



وقال طه دسوقي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، عبر فضائية “دي أن سي”، أن تعملت العزف على الجيتار باجتهادات شخصية، معلقة “بعرف أعزف أغنية ”أنت عمري".

اعتذار أحمد الغندور

وتابع الفنان طه، أن مسلسل "الصفارة" لم أكن الترشيح الأول ، وكان الفنان احمد الغندور هو المرشح الأول، وقام الفنان احمد أمين باعطائي الفرصة بعد اعتذار أحمد الغندور.