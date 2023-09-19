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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برقم الجلوس.. فرص دراسية ممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين الحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


فرص دراسية ممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين  الحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج.. تفاصيل

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت قنصلية جمهورية مصر العربيه فى هونج كونج بشأن تقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

كلية الدرسات العليا الافريقية تعلن عن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام
أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ،  عن عقد امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.


رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ... برقم الجلوس

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها


تنسيق الدبلومات ٢٠٢٣ … التسجيل من هنا

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")  حتى يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .


موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية الثانوية العامة

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