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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهي.. مشكلات السمع لدى الأطفال تتطلب تدخلا سريعا

التهاب السمع
التهاب السمع

مشكلات السمع لدى الأطفال تتطلب تدخلاً سريعًا، فإذا كانت لديك شكوك بشأن سمع طفلك؛ فمن الضروري أن تستشيري أخصائي الأذن والأنف والحنجرة، أو طبيب الأطفال؛ لتقييم حالته، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا لموقع “هيلثي”، تشمل بعض المشكلات الشائعة في السمع لدى الأطفال، ما يلي:

1. فقدان السمع: قد يكون هناك فقدان في السمع لأسباب متعددة، مثل: التهاب الأذن الوسطى المتكرر، العوامل الوراثية، الإصابة أو التعرض لضوضاء قوية.

2. ضعف السمع: يمكن أن يكون لدى الطفل ضعف في السمع دون أن يكون هناك فقدان كامل، فقد يكون ضعف السمع ناتجًا عن تشوهات في الأذن الداخلية أو الأذن الوسطى.

3. اضطرابات الاستقبال السمعي: وتشمل اضطرابات معالجة الصوت في الدماغ، والتي تؤثر على قدرة الطفل على فهم وتفسير الأصوات.

ويتضمن تدخل الطبيب المتخصص، تقييم السمع باستخدام اختبارات، مثل اختبار الاستجابة المسموعة للأطفال (ABR)، أو اختبارات السمع المجهرية، وفي حالة تشخيص وجود مشكلة في السمع؛ قد يتم اقتراح العلاج أو استخدام أجهزة سمعية للطفل، لذا، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن سمع طفلك، يجب عليك الاتصال بالمتخصصين الطبيين المؤهلين؛ لتقييم الحالة، وتقديم العناية والدعم اللازمين.

التهاب الأذن الوسطى التهاب الاذن العوامل الوراثية ضعف في السمع

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