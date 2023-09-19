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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب يهدد صناعة السيارات الأمريكية.. ووزيرة الخزانة تعلق

إضراب عمال السيارات
إضراب عمال السيارات

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال مقابلة مع  قناة CNBC، إنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر إضراب عمال صناعة السيارات المستمر على الاقتصاد الأمريكي.

ذكرت: "أعتقد أنه من السابق لأوانه وضع توقعات حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد.سيعتمد الأمر إلى حد كبير على مدة استمرار الإضراب، ومن سيتأثر به بالضبط"، فيما يبدو أنه تحذير مو استمراره لمدة طويلة.

بدأ الآلاف من عمال السيارات المسجلين في نقابة اتحاد عمال السيارات (UAW) و العاملين لدى شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى – جنرال موتورز وفورد وستيلانتس – إضرابًا منذ يوم الجمعة، بغرض فرض شروط عمل جديدة.

يطالب العمال بأجور أعلى وأسابيع عمل أقصر ومزايا أفضل. وقالت شركات السيارات إن الطلب سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لهذه الصناعة.

صرح رئيس النقابة  شون فاين لوسائل الإعلام، أن المحادثات مع شركات صناعة السيارات لم تحقق سوى تقدم ضئيل، وأن توسيع الإضرابات أمر محتمل.

ولا تشارك يلين بشكل مباشر في المفاوضات. وضغطت إدارة بايدن من أجل التوصل إلى حل عادل وتخطط لإرسال مستشار البيت الأبيض جين سبيرلينج والقائم بأعمال وزيرة العمل جولي سو إلى ديترويت هذا الأسبوع للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.

وقالت يلين: "نريد أن نرى الجانبين يتوصلان إلى اتفاق مربح للجانبين. لقد أوضح الرئيس بايدن أنه يتوقع منهم أن يعملوا بجد للتفاوض للتوصل إلى حل، ولذا نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".

 

 

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