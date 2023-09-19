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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار من داخل سيارتها

اسما شريف منير
اسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير ، صور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسما، في الصور من داخل سيارتها، مرتدية فستان أسود وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير في المكياج فقد اختارت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

وهاجمت الإعلامية مروة صبري، أسما شريف منير، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية،بسبب حلاقة رأسها بشكل مفاجئ.


 

وقالت مروة صبري ، في بداية حلقتها ببرنامجها “قعدة ستات” الذي يذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: أسما بعد ما خدت التريند، لقيناها بتقول أنتو ليه بتهاجموني، وياريت محدش يقلدني في اللي عملته، والمتابعين بيسخنوا أبويا عليا، يا أسما أنتي داخلة تاخدي التريند، في ناس هتقولي أنتي مالك ما يمكن هي تعبانة ومضطرة تحلق شعرها عشان الصبغة بوظت شعرها، فمن الكوميديا أنك بعد ما تحلقي تصبغيه أصفر!.

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أسما شريف منير الإعلامية مروة صبرى داخل سيارتها قعدة ستات الأيام الماضية درة

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