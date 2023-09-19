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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية: تأسيس نظام نقل عام متكامل بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة

صدى البلد

وقع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ومعهد سياسة النقل والتنمية الأمريكي، عقد خدمات استشارية بين كل من الهيئة والمعهد، بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للبدء في أعمال الخدمات الاستشارية اللازمة لتأسيس نظام نقل عام متكامل وذكي يحقق استراتيجية الاستدامة للنقل الجماعي بالحافلات السريعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.

وذلك بحضور كل من وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة – مدير إدارة التنمية بالهيئة،  وممثلي المكتب الاستشاري.

وعلى هامش توقيع العقد، أشار مسئولو الهيئة إلى أن ذلك يأتى في إطار التوجيهات الدائمة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو تأسيس و دعم استراتيجية استدامة النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين المدن الجديدة والمدن الأم.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم توقيع العقد تحت مظلة الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي، لإتاحة منحة  لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمول بها الخدمات الاستشارية اللازمة لعمل دراسات التكامل بين جميع وسائل النقل بمدن “6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة”.

وقالت: “يمثل هذا التعاقد خطوة أولية هامة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة (BRT) الذي يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، والذي يعتبر نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعي السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، كما تعد تلك الحافلات من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة”.

هيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية الشئون المالية الاتفاقيات المبرمة وزارة الاسكان

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