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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة ومرسى علم تستقبلان الآلاف من السائحين الأوروبيين مع ارتفاع نسبة الإشغال

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تواصل القرى والمنتجعات السياحية في مدينتي الغردقة ومرسى علم فتح أبوابها لاستقبال السائحين من مختلف الدول والعواصم الأوروبية، وذلك في وقت يشهد فيه القطاع السياحي ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغال.

كشفت جداول الوصول لمطار الغردقة ومطار مرسى علم الدوليين عن استقبال قرابة 30 ألف سائح قادمين على متن 151 رحلة طيران اليوم، الثلاثاء. 

ومن المتوقع أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 27 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها حوالي 5 آلاف سائح. 

يأتي ذلك ضمن إجمالي 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بدءًا من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل.

ويظهر من جداول الوصول لهذا اليوم أن السائحين القادمين يأتون من عدة دول مختلفة، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج وسويسرا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال هذه الفترة 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم، معظمها من دول التشيك وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

يعكس هذا الإقبال المتزايد على مدينتي الغردقة ومرسى علم الجاذبية السياحية للمنطقة، والجهود المستمرة لتطوير القطاع السياحي في مصر.

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