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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو

جامعة حلوان تستقبل
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تبذل جهدا كبيرا  لتيسير الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات للمستفيدين داخل وخارج مجتمع الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولاً إلى تحقيق ثقة ورضا العملاء.

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جاء ذلك وفق البيان الصادر من جامعة حلوان يفيد أن الجامعة استقبلت وفد المراجعين الخارجيين ، لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية للعام التاسع على التوالى ( لعدد ٣٤).

حضر الجلسة الافتتاحية للزيارة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، وهشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم ، وأمناء الجامعة المساعدين ومجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقين الجودة من اعضاء الجهاز الادارى بالجامعة.

وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسام رفاعي، على أن نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقي فقط بل انعكس على ممارسات فعلية على أرض الواقع فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب، إلى أن الجامعة تسعى دائما إلى تطوير منظومة الموارد البشرية وتنمية قدراتهم  ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل و تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة،  من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأفادت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة  ووحدة جودة إدارية فاعلة وعدد مؤهل من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية للإدارات لمتابعة استمرارية تطبيق متطلبات مواصفة الآيزو في نظم الجودة الإدارية بشكل فعلي وملموس.

هذا وبدأت الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالمراجعين ثم تلى ذلك تقديم عرض  قدمته الدكتورة وسام درويش مديرة وحدة جودة النظم الإدارية الحاصلة على شهادة ممارسة المهنة في الجودة الإدارية من المعهد القومى للجودة ، حيث تناول العرض الذي قدمته  ملخص  لموقف إدارات الجامعة من تطبيق نظام الجودة الإدارية  ومدى التطور الذى طرأ خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣،  كما أعطت موجز عن أهم النتائج والانجازات التي تحققت  وإغلاق حالات عدم المطابقة بنسبة(١٠٠٪) التى رصدت  نتيجة لزيارة المراجعة الخارجية للعام الماضى .  

جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور المانحة لشهادة الايزو
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان وفد المراجعين الخارجيين شهادة الايزو نظم الجودة الإدارية Jobs Education

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