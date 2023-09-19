تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك اليوم

خاض إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح، ثلاثي هجوم فريق الزمالك تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء ، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وقاد هذه الفقرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى ارسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .