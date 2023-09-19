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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث بطريق العوينات بالوادي الجديد

إسعاف
إسعاف

لقى 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، مصرعهم في الوادي الجديد إثر حادث بطريق العوينات - الداخلة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الوادى الجديد إخطارا بالحادث الذي وقع بالكيلو 150 بالطريق نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، وانتقلت على الفور لموقع الحادث سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص هم حسنى عبد الكريم من قرية عزب القصر بالداخلة، وأحمد أبو طالب من قرية الراشدة بالداخلة، ومحمد حسني عيسى من القاهرة، وعبدالجواد عبده جابر، بالإضافة إلى شخص خامس جارٍ التعرف على هويته.


فيما أصيب 4 آخرون وتم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج، والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أجهزة الأمنية اسعاف الحماية المدنية تصادم سيارة ملاكي

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