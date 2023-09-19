الخادمة والسائق .. قرار النيابة في إنهاء حياة موظف بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس خادمة وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل موظف سابق داخل شقته بمنطقة العجوزة لسرقته.



ومن جانبها، قررت فحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، بعد تكليفها الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، بمعرفة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



تمكنت أجهزة الامن من ضبط مرتكبي واقعة قتل موظف سابق، بعدما تم كشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محامى، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله «موظف سابق مقيم بدائرة القسم»، وبالفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة ، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة ، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالإتفاق مع المتهم الثانى الذي قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة «سكين» بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على 14 هاتف محمول ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.



بمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهمة الأولى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص «تم ضبطه»، وتم ضبط كافة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضت القضية على النيابة التي أتخذت القرارات المتقدمة.