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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلّص على جاره في الأميرية .. قرار عاجل من المحكمة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقتله شابا بعدة طعنات في جسده  في مشاجرة بسبب خلافات نشبت بينهما.

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كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب قتل جاره بطعنة فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بالأميرية، بعد أن تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الأميرية.


انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور وتبين مقتل شاب بطعنة على يد جاره بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وقبل انتهاء المدة القانونية تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة، الذي أصدر قراره المتقدم.

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