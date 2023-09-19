بماء مغلي.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجتة بعد وصلة تعذيب بالماء المغلي بالنزهة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان كثير التعدي على زوجته بسبب خلافات بينهم، وقال نجل المجني عليها أمام النيابة العامة إن والده ووالدته يوم ارتكاب الجريمة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأب بإحضار ماء مغلى من غلاية وألقاه على والدته مما تسبب في مصرعها.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي المنطقة يفيد بمقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور وصل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ وتبين جثة لسيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.



وأكدت التحريات، أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ عام بسبب شكه في سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص ، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية، قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب في وفاتها، وألقى القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.