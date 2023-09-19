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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لتوفير الزي المدرسي

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المعرض السنوي لتوفير الزي المدرسي  وتوزيعه "بالمجان"على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 ، ،والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف للعام الخامس عشر  على التوالي ،في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية ، وتحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تحسين والارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين.


رافق المحافظ، خلال تفقده للمعرض بنادي المعلمين، كل من: محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ، هاني الجويلي رئيس المدينة ، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة نهضة بني سويف.

وتجول المحافظ بين أقسام وأجنحة  المعرض، الذي يحوى تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وأحذية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، ،مثمنا جهود مؤسسة نهضة بني سويف "أحد أبرز الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي "في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع اقتراب الدراسة.

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حرص المحافظ على مشاركة بعض التلاميذ في اختيار المناسب لهم من الزي المدرسي ، الأمر الذي قوبل منهم بالفرحة والسعادة ، وأعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه اللفتة الأبوية من  محافظ بني سويف ، وحرص سيادته على توفير كافة التسهيلات لإقامة هذا المعرض بشكل سنوي بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف التي تعتبر شريكاً في دعم الأسرة السويفية.

كما أثنى المحافظ على التعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات  المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،مؤكدًا على أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.

من ناحيته عبر وكيل الوزارة  محمد عبد التواب، عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف"د.محمد هاني غنيم"  لدعمه وتشجيعه لمثل تلك المبادرات التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزي المدرسي ومصروفات الدراسة ، مشيرا إلى المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة والسباقة في هذا المجال ،وذلك نتيجة وثمرة لوثيقة العمل الأهلي التي يرعاها المحافظ،ونجحت المحافظة في إطلاقها كأول محافظة في هذا الشأن

من جهته أوضح  نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، أن الأطفال تم اختيارهم" بناءً على دراسة حالتهم من خلال فريق متخصص من أخصائيين التنمية الشاملة بالمؤسسة لضمان وصول الدعم  لمستحقيه ، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي " ابتدائي وإعدادي"، بجانب حذاء ،علاوة على قيام  المؤسسة بسداد المصاريف الدراسية لهم بالتنسيق مع مديرية وإدارات التربية والتعليم.

فيما أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة،أن المعرض يستمر لمدة أسبوعين، وحتى الانتهاء من تسليم الزي المدرسي للتلاميذ ، حسب برنامج وجدول تم وضعها بالتنسيق مع التضامن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية ، تفادياً للزحام ولمنح الفرصة كاملة أمام الأطفال لاختيار ما يناسبهم من أذواق ومقاسات، مضيفا أن دعم التلاميذ في توفير الزي والتكفل بسداد المصروفات، أحد محاور وخطة عمل المؤسسة الذي يشمل أيضاً توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة سواء بتوفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات.

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