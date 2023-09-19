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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايدة الأيوبى تكشف سر توقفها عن الغناء.. شاهد

عايدة الأيوبى
عايدة الأيوبى

تجري الإعلامية سمر نعيم لقاءً مع المطربة عايدة الأيوبي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "It's Showtime" على قناة "CBC"، في الحادية عشر والنصف مساءً.

تتحدث عايدة الأيوبي عن مسيرتها الفنية التي بدأت من تسعينيات القرن العشرين مع طرح البومها الغنائى الأول وعنوانه "على بالى"  والذى حقق نجاح وشهرة كبيرين، لتتواصل حالة النجاح وتعلق الجمهور بأعمالها التالية ولفترة طويلة بعدها قبل أن تتوقف لفترة.

اللقاء مع عايدة الأيوبي يتناول عددا من الموضوعات في مقدمتها أحدث أعمالها للسينما وهو فيلم "خمس جولات" وكواليس العمل فيه، كما يتضمن أيضًا نظرة عامة على مسيرتها الفنية منذ البداية وأثر التنقل بين مصر وألمانيا على هذه المسيرة.

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عايدة الأيوبي 

وقد كشفت الفنانة عايدة الأيوبي، تفاصيل دورها في فيلم 5 جولات.

وأكدت الفنانة عايدة الأيوبي خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أن العمل على كل المستويات شهد جهدا كبيرا من قبل الطاقم أجمع، لافتة إلى أن العمل شهد ألفة بين الفنانين وباقي أفراد العمل.

وقالت: أقوم بدور أم في المسلسل، والشباب المشارك في العمل لطيف جدا، والكتابة مع أرسينيك مكانتش صعبة؛ لأن العمل مع فريق أصغر مني سنا ليس مشكلة.

عايدة الأيوبي فيلم خمس جولات الفنانة عايدة الأيوبي أغانى عايدة الأيوبى أعمال عايدة الأيوبى

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