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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة،  وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع..

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية ، و كذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة ..

 

وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " آلية استكمال المشروع و سُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ ، حيث أكدت على وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى ..

وشددت " الدكتورة منال عوض " على مواصلة تلك الأعمال وفقًا للدراسات المُعدة للمشروع،  وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا ، والاسراع بخطوات العمل المقبلة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن..

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