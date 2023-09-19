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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من فرنسا بعد اندلاع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

ناجورنو كاراباخ
ناجورنو كاراباخ

طالبت فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المتوتر في منطقة ناجورنو كاراباخ، الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "فرنسا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تدمير محطة رادار P-18التابعة للقوات المسلحة الأرمينية في كاراباخ.

وجاء في الدفاع الأذربيجانية: "في 19 سبتمبر، دمرت نيران قواتنا الموجهة بشكل جيد محطة الرادار P-18 التابعة لوحدات القوات المسلحة الأرمينية"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان فرنسا مجلس الأمن الدولي منطقة ناجورنو كاراباخ وزارة الدفاع الأذربيجانية

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