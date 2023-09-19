للقلب والأوعية الدموية.. فوائد خارقة لتناول الفراولة

تحتوي الفراولة على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتُعتبر مصدرا جيدا لفيتامين سي وفيتامين ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة. كما تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهو ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل السعرات.



العناصر الغذائية للفراولة

تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز صحتك، وتشمل العناصر الغذائية الرئيسية وفوائدها الصحية وفقا لموقع هيلثى..

فيتامين سي

الفراولة غنية بفيتامين سي، ويصنف من ضمن مضادات الأكسدة القوية، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يحمي الخلايا من الضرر الناجم عن الجذور الحرة، ويعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة الجلد والأنسجة.

الألياف الغذائية

تحتوي الفراولة على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز عملية الهضم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع، مما يسهم في التحكم في وزن الجسم والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

مضادات الأكسدة

تحتوي الفراولة على مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات والأنثوسيانين، والتي تساهم في حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

البوتاسيوم

تحتوي الفراولة على البوتاسيوم الذي يؤدي دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الفيتامين ك

تحتوي الفراولة على فيتامين ك، الذي يساهم في تخثير الدم وتعزيز صحة العظام.

منخفضة السعرات الحرارية

تعتبر الفراولة منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في تجنب زيادة الوزن.

فوائد الفراولة

الخصائص المضادة للأكسدة والوقاية من الأمراض

تحتوي الفراولة على مركبات مضادة للأكسدة تعرف باسم الفينولات والفلافونويدات والأنثوسيانين، وهذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة المسببة للأمراض المزمنة.

الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية

تحتوي الفراولة على مركبات مضادة للأكسدة تعزز صحة القلب وتساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من الإصابة بأمراض القلب.

الآثار المضادة للالتهابات

تحتوي الفراولة على مركبات مضادة للالتهاب مثل الفلافونويدات والفينولات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهابات الجسم وتخفيف آلام العضلات والمفاصل، وهذا يمكن أن يكون مفيدا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

إدارة الوزن والشبع

تعتبر الفراولة منخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي على الألياف المعززة للإحساس بالشبع، وهذا ما يجعلها خيارا مثاليا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في الوزن وتعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول لتفادي الإفراط في تناول الأطعمة.

صحة الجلد والخصائص المضادة للشيخوخة

يساهم الفيتامين C الموجود في الفراولة في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

فوائد الفراولة للحامل

تعد الفراولة إضافة مفيدة للنظام الغذائي للمرأة الحامل، لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، من ذلك الفيتامين سي، المساهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز امتصاص الحديد الضروري في فترة الحمل، والذي يساهم أيضا في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على صحة الجلد ويمنع ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة التي قد تحدث خلال فترة الحمل.

يساعد تناول الفراولة أيضا في تعزيز صحة العظام، لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعتبر مهمة وضرورية في تطوير وتقوية العظام والأسنان للأم والجنين.

كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة الأمعاء، وتقليل الإمساك الذي قد يحدث خلال فترة الحمل.

فوائد عصير الفراولة

لعصير الفراولة العديد من الفوائد الصحي، أهمها إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامينات B والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه المكونات تساهم في دعم صحة الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم. وهو ما يمكن أن يقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يمكن لعصير الفراولة أن يدعم صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، كما يمكن أن يساعد في تقليل مشكلات الإمساك، بالإضافة إلى ترطيب الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

فوائد الفراولة للأطفال

للفراولة العديد من الفوائد الصحية للأطفال، أهمها تعزيز صحة الجهاز المناعي، لاحتوائها على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد على مكافحة الأمراض و العدوى. بالإضافة إلى تعزيز صحة العينين، لاحتوائها على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزيانثين المساعدة في الحفاظ على صحة العينين وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بها.

يمكن أن يساهم تناول الفراولة كذلك في تعزيز نمو العظام والأسنان، لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K الضرورية لنمو العظام والأسنان لدى الأطفال، ثم مركبات البوليفينولات المرتبطة بتحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز لدى الأطفال.

فوائد الفراولة للبشرة

للفراولة العديد من الفوائد الصحية للبشرة، إليك بعض فوائد الفراولة للبشرة، من ضمنها مكافحة الشيخوخة المبكرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقلل من تأثيرات الجذور الحرة وتحمي البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى تفتيح البشرة لاحتوائها على حمض الليكويد، وهو مادة طبيعية تساعد في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات الجلدية.

ليس هذا وحسب، يساعد تناول الفراولة على ترطيب وتفتيح البشرة لاحتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعلها مفيدة في تنقية البشرة ومكافحة حب الشباب والبثور، والتقليل من التهيج والالتهابات الجلدية.

فوائد الفراولة للمرأة

للفراولة العديد من الفوائد الصحية للمرأة، إذ يساعد تناولها في الحفاظ على صحة القلب لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساهم في تقوية صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجلد، لكونها غنية بالفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهذه المكونات تساهم في تعزيز صحة الجلد ومكافحة التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

ليس هذا وحسب، يمكن للفراولة أن تعزز صحة المرأة من خلال الوقاية من الالتهابات لاحتوائها على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الفلافونويدات، التي يمكن أن تساعد في تقليل آثار الالتهابات على الجسم.

فوائد الفراولة للدورة الشهرية

على الرغم من عدم وجود دراسات محددة تشير إلى فوائد الفراولة المباشرة على الدورة الشهرية، إلا أن الفراولة تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة الجهاز التناسلي والتخفيف من بعض الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية.

ومن بين هذه العناصر الغذائية؛ مضادات الأكسدة مثل فيتامين C ومركبات الفلافونويدات، التي تساعد في مكافحة التأثيرات الضارة للجذور الحرة وتعزيز الصحة العامة للجسم، ثم الحديد المساعد على تجديد الدم والحفاظ على مستوياته الصحية، وهذا قد يكون مفيدًا خلال فترة الدورة الشهرية التي يمكن أن تتسبب في فقر الدم.

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية أيضا في تنظيم الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والإمساك الذي قد يصاحب الدورة الشهرية، ثم تحسين المزاج، لكون الأبحاث تشير إلى أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الفراولة، قد تساعد في تحسين المزاج وتخفيف الاكتئاب والقلق الناتج عن التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية.

فوائد الفراولة باللبن

تناول الفراولة مع اللبن يمكن أن يضيف بعض الفوائد الإضافية، مثل تعزيز صحة العظام، لاحتواء كل من الفراولة واللبن على الكالسيوم المعزز لصحة العظام والمساهم في بنائها وتقويتها.

ومن فوائدهما أيضا تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، مثل فيتامين C الموجود في الفراولة المساعد على امتصاص الحديد غير الحيواني الموجود في اللبن، ثم زيادة مستويات البروتين المفيد في بناء وترميم الأنسجة والعضلات.

يمكن أن يساعد تناول الفراولة واللبن أيضا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز توازن البكتيريا في الأمعاء، لاحتواء اللبن على البروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا الجيدة للجهاز الهضمي.

فوائد الفراولة للعلاقة الحميمة

تعتبر الفراولة من الفواكه الصحية والمغذية، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات محددة تشير إلى فوائد الفراولة على الصحة الجنسية، إلا أنها يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة والرغبة، من خلال زيادة مستويات الطاقة لاحتوائها على السكريات الطبيعية والكربوهيدرات التي ترفع من مستويات الطاقة والحيوية، وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين الأداء الجنسي.

يمكن أن يفيد تناولها أيضا في تعزيز الدورة الدموية، لاحتوائها على البوتاسيوم والأنثوسيانين، وهما مكونان يساهمان في تحسين الدورة الدموية. وبالتالي، يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز تدفق الدم إلى مناطق حساسة وتعزيز الرغبة.

فوائد الفراولة للمعدة

تساعد الفراولة في تعزيز صحة المعدة لاحتوائها على الألياف الغذائية المساعدة على تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، بالإضافة إلى تقليل مشاكل الإمساك، كما يمكن أن تحمي من الالتهابات لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في الحماية من الالتهابات في المعدة.

يمكن أن تساهم أيضا في تهدئة حرقة المعدة لخصائصها المضادة للحموضة التي تعمل على تخفيف حرقة المعدة، بالإضافة إلى حماية الجدار المعدي لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الجدار المعدي من التأثيرات الضارة للجذور الحرة وتقليل خطر تطور التهابات المعدة وقرحتها.

فوائد الفراولة للشفايف

يمكن أن يساعد تناول الفراولة في ترطيب الشفاه ومنعها من التشقق، لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، وهذا يساعد في ترطيب الشفاه الجافة ومنع تشققها، كما يمكن أن تساعد على تنعيم الشفاه لاحتوائها على الأحماض الطبيعية المساعدة على التخلص من الجلد الميت، ولاحتوائها على مضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد أيضا في حماية الشفاه من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس والتلوث.

أسئلة شائعة قد تهمك

ما فوائد أكل الفراولة قبل النوم؟

تناول الفراولة قبل النوم قد يكون له بعض الفوائد المحتملة، من بينها تحسين جودة النوم وتعزيز الاسترخاء، لكونها تحتوي على مركبات تعزز إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

ويمكن أن يساعد تناولها أيضا في عدم الإحساس بالجوع ليلا لاحتوائها على الألياف الغذائية والماء، وهذا يساعد في تعزيز الشعور بالشبع ومنع الشهية قبل النوم.

هل الفراولة تعالج فقر الدم؟

لا تُعالج الفراولة فقر الدم، ولكنها قد تكون مفيدة كجزء من نظام غذائي متوازن للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مركب مهم لامتصاص الحديد غير الحيوي من الأطعمة النباتية.

يُعتبر الحديد عنصرًا أساسيًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء. بالتالي، فإن تناول الفراولة إلى جانب مصادر أخرى غنية بالحديد قد يساعد في زيادة امتصاص الحديد وتحسين فقر الدم.

هل الفراولة تفيد القلب؟

يمكن أن تكون الفراولة مفيدة لصحة القلب، من خلال المساعدة على خفض ضغط الدم، لاحتوائها على مركبات الفلافونويدات والبوتاسيوم، المساعدة على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب. كما يمكن أن تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية المساهمة في تقوية الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يمكن أن يفيد تناول الفراولة أيضا في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وتقوية وظائف القلب والأوعية الدموية، ثم مكافحة الالتهابات لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.