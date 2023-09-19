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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقها بالإيشارب لسرقة المحمول.. غدا محاكمة عامل محارة أنهى حياة شقيقته

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الأربعاء، محاكمة عامل محارة بتهمة بقتل شقيقته، لسرقتها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ف .أ» في يوم ٢٨ ابريل من العام الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها  «ايشارب» وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات، التي أودت بحياتها.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول «الهاتف الخلوي» المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا  بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.

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