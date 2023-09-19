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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن يُنظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسي بدمياط

حزب حماة وطن
حزب حماة وطن

 

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بدمياط برئاسة  أمير الصديق  الامين العام لمحافظة دمياط، والمستشار السيد سليمان أمين تنظيم المحافظة ،والمستشار حمدى وهدان امين العلاقات العامه بالحزب، مؤتمرا لقيادات وكوادر الحزب لدعم ترشح الرئيس السيسى، بحضور وفدا حزبيا برئاسة الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب والنائب اللواء أيمن عبد المحسن رئيس قطاع وسط الدلتا بحزب حماة الوطن ،والدكتور ياسر العزب امين مساعد امين التنظيم.
 

 

وأكد أمير الصديق أمين الحزب بدمياط، على كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكيف تغلبت عليها بحكمة وقدرة القياده السياسية و مؤسسات الدوله، وكيف تحملوا المسؤلية رغم صعوبتها لننتقل نحو غدا افضل للجميع وفي جميع الاتجاهات وعلي كل المستويات واعلن عن وقوف امانه دمياط كاملة بجميع كوادرها وامكانياتها خلف القيادة السياسيه  قلبا وقالبا بما تملكه من وقت وجهد 
ثم اشاد النائب أيمن عبد المحسن رئيس قطاع وسط الدلتا  بامانة محافظة بحزب حماة الوطن ،وما تبذله من جهد ملحوظ ومشكور والتطور الكبير الذي حدث في الفترة الاخيرة ، مشيداً بجهد المحاسب امير الصديق ، الأمين العام للمحافظة والمستشار السيد سليمان  امين التنظيم ، وجميع أمناء المراكز والأمانات والوحدات الحزبية، معربا عن تفاؤله بما راه من اهتمام وتنظيم واعداد لدعم السيد الرئيس .
وفي كلمته شرح الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب،الأسباب التى تؤكد ضرورة تجديد البيعه والثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنين، مذكرا الحضور بما قبل 2013 وما مر به المواطنين بشكل شخصي وعلي المستوي الجماعي ومعربا عن استعداده للتضحيه بكل لحظة من وقته وكل جهد مهما قل ومهما كبر من اجل الحفاظ علي استقرار تلك البلد وتكملة مسيرة التنمية وامل الرياده متمثلا ذلك في التفاف جميع اعضاء وكوادر وقيادات الحزب المنتشرة في كل ربوع الجمهورية في دعم القيادة السياسية لتحقيق ذلك .
بعد ذلك تم فتح باب الحوار والمناقشة والاستماع لاستفسارات وأسئلة الحضور وتعهد الجميع علي بذل اقضي جهد لدعم الدولة المصرية وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحيا مصر.

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دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات العامة أمانة حزب حماة الوطن الوحدات الحزبية أمين تنظيم الحزب أمين تنظيم حزب حماة الوطن ترشح الرئيس السيسي سليم فتح باب الحوار كفر سعد قطاع وسط الدلتا

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