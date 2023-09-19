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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون الإسلامي: سداسية فلسطين تعقد اجتماعا وزاريا على هامش الدورة 78 للأمم المتحدة

اجتماع لجنة سداسية
اجتماع لجنة سداسية فلسطين

عقدت اللجنة السداسية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي والمعنية ب فلسطين اجتماعاً على هامش الاجتماعات العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 19 سبتمبر 2023، برئاسة الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه.

وألقى الأمين العام كلمة أكد فيها مجددا موقف المنظمة الثابت تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف، ودعا إلى حشد كافة الجهود السياسية والقانونية لتسخير الإجماع الدولي بشأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما دعا إلى إعادة إطلاق عملية سلام برعاية دولية متعددة الأطراف، وفق جدول زمني محدد، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدد الأمين العام كذلك على ضرورة مضاعفة الجهود في مجلس الأمن الدولي من أجل الموافقة على عضوية دولة فلسطين الكاملة التي طال انتظارها في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد الاجتماع مجددا على مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وضرورة الحفاظ على طابعها العربي الإسلامي، والدفاع عن حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا في الوقت ذاته على عدم قانونية التدابير الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأدان في هذا الصدد جميع المحاولات للمس بوضعها القانوني التاريخي أو تعريضها للخطر.

وأدان الاجتماع بشدة سياسة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف والاستفزاز والتحريض والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وممتلكاتهم.

وجدد الاجتماع مطالبته الدول الأعضاء بالالتزام بقرارات القمم الإسلامية والمؤتمرات الوزارية الإسلامية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي عند التصويت في الأمم 
المتحدة والمحافل الدولية.
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الأمين العام للمنظمة التعاون الاسلامي القدس الشريف جمعية العامة للأمم المتحدة قرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية

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