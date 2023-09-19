زيلينسكي خلال لقائه نتنياهو: أتوقع من إسرائيل الكثير

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

وردا على سؤال حول توقعاته من إسرائيل، بحسب الموقع العبري، فقد أجاب زيلينسكي بأنه "يتوقع الكثير من إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار كثيرا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

ودعا بايدن زعماء العالم إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا، قائلا إن العالم لن يسمح لروسيا بمعاملة أوكرانيا بوحشية دون عواقب.

ومضى بايدن يقول إن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب، وإن حربها مع أوكرانيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وفي نهاية خطاب بايدن شوهد زيلينسكي وهو يهتف له، ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي وبايدن يوم الخميس في البيت الأبيض.