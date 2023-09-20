الشناوي ينفعل على محمد عبد المنعم والأخير يتجاهله.. تفاصيل

جرت مشادة قوية بين محمد الشناوي قحارس مرمى فريق الأهلي، مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، بين شوطي مباراة الأهلي والمصري بالدوري المصري.

واعلن الاعلامي إسلام صادق عن مشادة بين محمد الشناوي و محمد عبد المنعم بعد فوز الاهلي على المصري برباعية .

و كتب إسلام صادق عبر حسابة بموقع فيسبوك: محمد الشناوي ينفعل على محمد عبد المنعم بعد الفوز على المصري برباعية ، ومدافع الاهلي يتجاهله ويدخل غرفة خلع الملابس!

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.