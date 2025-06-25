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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 100 جنيه.

كما استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.

أسعار الأسماك في أسواق ومنافذ الوادي الجديد

_ البلطي 100 جنيه للكيلو

_ البوري يبلغ سعر الكيلو 185 جنيهًا    

_ المبروك 98 جنيهًا للكيلو  

_ البياض يتراوح سعرة من 95 إلى 100 جنيه

_ المكرونة يتراوح من 160 لـ 175 جنيها.

وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل منها، توافر الانتاج من مزارع الاستزراع السمكي، تنوع الاصناف والاهتمام بالاكثر مبيعا في الاسواق، زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من المزارع السمكية المتوفرة في جميع القري والمراكز ويتم استيراد بعض الاسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة في توفير احتياجات المواطنين واضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الاصناف البحرية من الأسماك، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل محدود على مصادر المياه، إلا أنها نجحت خلال السنوات الأخيرة في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة بمفيض باريس والمزارع التابعة للمحافظة، ما ساهم في توفير أنواع متعددة من الأسماك بأسعار مناسبة.

وتحرص الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة على التوسع ودعم تلك المشروعات لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما يتم نقل كميات من الأسماك الطازجة من المحافظات الساحلية لزيادة المعروض من الأسماك المختلفه كأنواع الكابوريا والجمبري لتلبية احتياجات الأسواق.

ويقبل المواطنون على شراء الأسماك بفضل تنوعها وجودتها واعتدال أسعارها مقارنة بباقي المحافظات.

الوادى الجدبد اخبار الوادي الجديد اسماك أسواق

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