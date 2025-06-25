إزالة 10 حالات مخالفة وتعديات بمركز الطود بالاقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينةالطود بالاقصر برئاسة احمد حسن ابو الحسن رئيس المركز والمدينة، وعلي عثمان نائب رئيس المركز، بتنفيذ وإزالة عدد 10 حالات بناء عبارة عن مباني واسوار بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت تم رصدها باداره المتغيرات المكانية وتعديات علي أراضي املاك الدولة بنطاق قري الطود غرب والعديسات قبلي ومدينة الطود علي مساحة 847 متر.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 ، ورصد ومتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم،

وحث رئيس مركز ومدينة الطود، المواطنين على الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص من الجهات المختصة خاصة في ظل تيسير وتبسيط الإجراءات بالتصالح علي المخالفات القائمة أو الترخيص للمواطنين من لهم الحق في الترخيص داخل الحيز العمراني المعتمد، وتقنين أوضاعهم في ظل التيسيرات المقدمة لتوفيق الأوضاع للمواطنين بالإجراءات القانونية.

شارك في الحملة رئيس قرية الطود غرب هشام علي ابايزيد، ومحمد حسن رئيس قرية العديسات قبلي، ومدير المتابعة الميدانية عبد الحميد جلالين، وزكريا إسكندر وعلي حسن مسئولي المتغيرات المكانية بالمركز ، وسامي عبادي مسئول أملاك الدولة بالمركز، وعلواني جابر مسئول التنظيم بالإدارة الهندسية.