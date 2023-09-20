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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

صدى البلد

أحالت جهات التحقيق المختصة متهمين رجل وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بمواقعة إناث بغير رضاهن واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات. 

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الواقعة أن أحدي الضحايا ظهرت في حياة المتهم الأول حينما علم بظروفها الشخصية، وما مرت به، وقد طلقت من زوجها إذ استخدم الجاني عليها الدجل والسحر والشعوذة  لاستقطابها  وادعي أنه شيخ وأنه سيطرد العمل السفلي الذي دمر حياتها وجلب لها الخراب  فلمّا انخدعتُ، وأخدذت تنفذ ما أمرها به حدث الطلاق بينها وبين زوجها ثم قام بالتقرب منها  وصورها عارية، بزعم تطهيرها  وإبطال السحر السفلي المزعوم وبدأ ينفرد بها في جلسة علاجية، ولكن الحقيقة أن  تلك الجلسات العلاجية المنفردة تمكن من المجني عليها لمواقعتها، فمرة أخرى وبذات الوسيلة أوهمها أنّ سبيلها الأوحد للعلاج وفك السحر هو أن يواقعها أربع مرات بعدد حروف اسمها كطلب من الجان، فلمّا رفضت هددها أنها لن تُشفى أبدا، وأن الجان وخدامه غاضبون عليها، فخشيت منهم ومن بطشهم وأذعنت على كراهة منها لمواقعته في بيت أهلها، بل ووثق تلك العلاقات بالصوت والصورة، وحصل منها على مبالغ مالية نظير أعمال السحر والدجل والشعوذة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم والمتهمة مارسا الفجور معا وذلك من أجل التحصل علي الأموال وابتزاز سيدات مستغلين أوهام لديهم أو حاجة إنسانية مدعين قدرتهما على الشفاء وحل المشكلات، حيث انتحل المتهم الأول صفة شيخ وأنه يقوم بفك الأعمال والصلح بين الأزواج.

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