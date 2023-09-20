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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر: خلي بالك من الاستثمارات

برج الحمل
برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، بأنهم متفائلين ومرحين وحياتهم ممتلئة بالحيوية والنشاط  والمغامرة والفضول ولكنهم متسرعين فى بعض الأوقات 

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 20  سبتمبر 2023


حل المشاكل في العلاقة للحصول على حياة حب سعيدة يا برج الحمل وأظهر الاحتراف اليوم وانتبه مهنيا لأن المشاكل المالية موجودة لذا يفضل الابتعاد عن الاستثمارات الكبيرة.


توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي


اليوم جيد لاقتراح وقبول واحد بما أن نجوم الحب أقوى، سيكون لديك نتائج إيجابية وأبقِ قلبك مفتوحًا وآملًا عاليًا حيث قد يدخل شخص ما مباشرة إلى قلبك وحياتك ليجعلها أكثر جمالًا، وبالنسبة للمتزوجين فهذا هو الوقت المناسب للحمل. 

قد تواجه بعض الإناث معارضة من الأسرة بشأن العلاقة ينضح بأن تكوني دبلوماسية أثناء التعامل مع ضغوط الأسرة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

أنت اليوم محظوظ لأنك تتمتع بصحة جيدة ولن يزعجك أي مرض كبير، ومع ذلك يجب على كبار السن عدم استخدام الدرج اليوم. يجب على مرضى السكري أيضًا توخي الحذر بشأن نظامهم الغذائي وحافظ على توازن مكتبك وحياتك الشخصية، واقض المزيد من الوقت مع الأصدقاء بسلوك إيجابي.

توقعات برج الحمل مهنيا

 

سيتم الاعتراف بالتزامك وتفانيك في المكتب و كن يقظًا بشأن سياسات المكتب. قد يتآمر عليك بعض زملاء العمل وهذا قد يسبب مشاكل خطيرة في الجزء الثاني من اليوم وهذا هو الوقت المناسب لتبديل الوظائف. 

إذا كنت حريصًا على تغيير واحدة، فاصقل مهاراتك الفنية واستعد لإجراء المقابلات ويُقترح عليك بناء علاقات صحية مع زملائك وكبار السن وسيكون بعض رجال الأعمال محظوظين بتوسيع تجارتهم إلى مناطق جديدة اليوم.

توقعات برج الحمل في الفترة المقبلة 


لا تعطي مبلغًا كبيرًا لأي شخص بما في ذلك أخوك أو صديقك فقد لا تستلمها مرة أخرى في ساعة الحاجة يا برج الحمل، و على الرغم من أنك ستتلقى الأموال من مصادر مختلفة، إلا أنه يتعين عليك توخي الحذر بشأن الإنفاق. 

يمكنك التفكير في الاستثمار في أعمال المضاربة وكذلك في سوق الأوراق المالية، ومع ذلك لا تحاول إجراء اليانصيب عبر الإنترنت لأنك قد تخس المال يا برج الحمل 
 

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